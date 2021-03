Concursos oferecem 1.673 vagas com salários de até R$ 15,6 mil

Concursos públicos são uma boa alternativa para quem quer fugir do desemprego e se colocar novamente no mercado de trabalho. As oportunidades atuais são oferecidas para todos os níveis de escolaridade, desde o fundamental até o ensino superior. São mais de mil vagas para cargos e funções distintas e com salários de até R$ 15.654,69.

A Prefeitura de Belo Horizonte (MG) oferece 1.084 vagas para atuação em cargos do ensino médio ao superior. E o IBGE ainda está com 300 posições abertas em diversos estados do país, para a função de agente de pesquisas por telefone, que exige o ensino médio completo.

Fique atento e não perca os prazos de inscrição.

Prefeitura de Belo Horizonte - MG



Vagas: 1.084

Níveis: médio, técnico e superior

Cargos: cirurgião dentista - cirurgia traumatologia buco maxilo facial, clínico geral, dentística, endodontia, odontologia pacientes com necessidades especiais, odontopediatria e prótese dental, enfermeiro, enfermeiro epidemiologia, fiscal sanitário Municipal - nível superior geral, fiscal sanitário de nível superior - farmácia-bioquímica, medicina e medicina veterinária, médico de diversas especialidades, técnico em enfermagem, técnico de laboratório, técnico de radiologia, técnico em citopatologia, técnico em higiene bucal, técnico em ortóptica, técnico em ótica, técnico em prótese dental, assistente social, biólogo, educador físico, farmacêutico bioquímico medicamentos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, gestor de serviços de saúde, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e veterinário

Valor da inscrição: R$ 70 para nível médio e R$ 110 para nível superior

Salários: de R$ 1.444,46 a R$ 8.466,82

Prazo de inscrições: até 24 de maio de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

IBGE



Vagas: 300

Níveis: médio completo

Cargos: agente de pesquisas por telefone

Valor da inscrição: R$ 21,14

Salários: R$ 1.345

Prazo de inscrições: 31/03

Veja mais detalhes sobre concurso no edital

Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos - SP



Vagas: 83

Níveis: fundamental, médio e superior

Cargos: advogado público, ajudante de obras e serviços públicos, assistente social, artífice de obras e serviços públicos, contador, eletricista predial, engenheiro de segurança do trabalho, operador de máquinas pesadas, orientador social e psicólogo social

Valor da inscrição: de R$ 44,50 a R$ 82,20

Salários: de R$ 1.100,00 a R$ 7.120,72

Prazo de inscrições: até 22 de abril de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 1

Níveis: ensino médio completo

Cargos: oficial de controle animal

Valor da inscrição: R$ 64,82

Salário: R$ 2.123,53

Prazo de inscrições: até 30/04

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Osasco - SP



Vagas: 44

Níveis: ensino médio completo

Cargos: agente de combate às endemias

Valor da inscrição: R$ 56,50

Salários: R$ 1.550

Prazo de inscrições: até 22/04

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Guarulhos - SP

Vagas: 35

Níveis: Ensino superior

Cargos: médico em 25 especialidades, com mais oportunidades para as opções de urgência e emergência, ambulatorial, ginecologista e obstetra ambulatorial, da família e psiquiatra ambulatorial

Valor da inscrição: R$ 98,86

Salários: R$ 6.191,53 - R$ 15.654,69

Prazo de inscrições: 30/03

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Conselho regional de Enfermagem de Sergipe

Vagas: 4

Níveis: ensino técnico e superior

Cargos: enfermeiro fiscal, técnico administrativo

Valor da inscrição: R$ 74,50 para nível superior e R$ 49,50 para nível médio

Salários: de R$ 4.237,95 a R$ 4.237,95

Prazo de inscrições: até 16/04

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Belo Horizonte - MG undefined



Vagas: 18

Níveis: ensino médio completo

Cargos: agente comunitário de saúde

Valor da inscrição: R$ 70,00

Salários: R$ 1.400,13

Prazo de inscrições: 24/05/2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

Prefeitura de Jardim - CE



Vagas: 104

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Cargos: Motorista, Motorista , Agente Administrativo, Técnico em Informática, Advogado, Assistente Social, Educador Social, Psicólogo, Porteiro, Intérprete de Libras (Tradutor de Libras), Professor Infantil, Professor Polivalente, Bibliotecário, Fiscal de Tributos e Arrecadação, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Operador de Máquinas, Engenheiro Civil, Auxiliar de Serviços Gerais, Fiscal Sanitário, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Médico PSF, Médico Psiquiatra, Odontólogo, Enfermeiro, Pedreiro, Zelador de Fontes, Encanador Auxiliar de Manutenção e Abastecimento e Procurador do Município

Valor da inscrição: R$ 80,00 para ensino fundamental; R$ 100,00 para ensino médio e técnico; e R$ 150,00 para ensino superior

Salários: de R$ 1.045,00 a R$ 6.000,00

Prazo de inscrições: até 9 de abril de 2021

Veja mais detalhes sobre concurso no edital.

