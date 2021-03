Entenda quais são os critérios para correção da redação do Enem

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) deve divulgar os resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) nesta segunda-feira (29). Para entender como os corretores chegam às notas, o R7 apresenta os critérios de utilizados para a correção das provas e da redação, que tem o maior peso no exame.

As redações do Enem são avaliadas em cinco competências e cada uma vale 200 pontos, se o estudante conseguir a pontuação máxima em todas, a nota será mil. Para a professora de português, Elaine Antunes, do Curso Escreva, "a correção dos textos tem um processo bem arramado para evitar injustiças, a redação é lida por dois corretores e se as notas forem muito diferentes, passam por uma terceira opinião."

Elaine também destaca que a nota da redação é um norte para o estudante "saber das chances reais para as faculdades públicas, um aluno que pretende estudar Medicina sabe que a nota deve ser de 940 de mil, se for inferior, dificilmente conquistará uma vaga em uma federal."

A professora detalha os cinco critérios usados para a correção da redação:

O primeiro critério é demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. "O aluno precisa mostrar domínio da gramática."

O segundo é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. "Nesta parte, o estudante deve mostrar o seu repertório, os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação com a leitura de livros, filmes, documentarios, etc", explica. "Não basta só falar da saúde mental, mas é preciso abordar o estigma que existe em torno do problema no Brasil."

O terceiro ponto é ter coerência do projeto inicial do texto até o final. "O título não é obrigatório, mas se colocar, ele deve ser coerente à argumentação", diz. "Sem dúvida, os critérios dois e três são os mais difícieis para os estudantes."

Em quarto, a coesão é avaliada, o candidato deve demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Por último, é avaliada a como foi elaborada a proposta de intervenção para o problema abordado. Outro aspecto importante "os candidatos não podem infringir os direitos humanos, caso isso ocorra, vai zerar nesta quinta competência", explica. Elaine.

Motivos para nota zero

A nota do Enem é a principal porta de entrada para as universidades federais pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e para as bolsas de estudos em instituições privadas por meio do Prouni (Programa Universidade para Todos). Para participar desses programas, o estudante não pode ter tirado zero na redação.

A redação receberá nota zero se apresentar um desses problemas:

• fuga total ao tema;

• não obediência ao tipo dissertativo-argumentativo;

• extensão de até sete linhas manuscritas, qualquer que seja o conteúdo, ou extensão de até dez linhas escritas no sistema Braille;

• cópia de texto(s) da Prova de Redação e/ou do Caderno de Questões sem que haja pelo menos oito linhas de produção própria do participante;

• impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da folha de redação;

• números ou sinais gráficos sem função clara em qualquer parte do texto ou da folha de redação;

• parte deliberadamente desconectada do tema proposto;

• assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome ou rubrica fora do local devidamente designado para a assinatura do participante;

• texto predominante ou integralmente escrito em língua estrangeira;

• folha de redação em branco, mesmo que haja texto escrito na folha de rascunho; e

• texto ilegível, que impossibilite sua leitura por dois avaliadores independentes.