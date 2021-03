Dupla de Bruno Soares estreia com vitória no Masters 1000 de Miami

Bruno Soares e Jamie Murray estrearam bem no Masters 1000 de Miami (Estados Unidos). Neste sábado (27), a parceria entre o brasileiro - quarto melhor duplista do mundo pelo ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) - e o britânico (19º) se classificou às oitavas de final ao derrotar o neozelandês Marcus Daniell (41º) e o austríaco Phillip Oswald (37º) por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e 15 minutos de jogo.

Na próxima fase, Soares e Murray enfrentam os britânicos Neal Skupski (23º) e Daniel Evans (29º no ranking da ATP em simples, 146º nas duplas), que superaram os norte-americanos Nicholas Monroe (76º nas duplas) e Frances Tiafoe (245º em duplas, 58º em simples) por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/2. O confronto das oitavas ainda será agendado.

Na chave feminina, Luisa Stefani e Hayley Carter aguardam a definição das adversárias pelas oitavas de final. A parceria entre a paulista, número 31 do ranking de duplas na Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), e a norte-americana (32ª) pega quem ganhar no duelo entre a australiana Ajla Tomljanovic (77ª no ranking da WTA em simples, 116ª nas duplas) e a britânica Heather Watson (65ª em simples, 102ª nas duplas) contra a russa Ekaterina Alexandrova (34ª em simples, 100ª nas duplas) e a chinesa Zhaouxuan Yang (46ª nas duplas). O confronto será neste sábado, às 19h15 (horário de Brasília).

Brasileiros em finais

O tênis brasileiro será representado em duas finais de simples em torneios da Federação Internacional de Tênis (ITF), ambas neste domingo (28). No ITF de Monastir (Tunísia), Mateus Alves, 540º do ranking da ATP, duela com o monegasco Lucas Catarina (407º) às 5h30. Já no ITF de Buenos Aires (Argentina), Carol Meligeni, número 371 do mundo na WTA, terá pela frente a japonesa Yuki Naito (189ª) às 11h.

Neste sábado, pela semifinal na Tunísia, Alves derrotou o anfitrião Aziz Dougaz (379º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Na Argentina, Carol não tomou conhecimento da italiana Giulia Monticone (148ª), principal favorita da competição, e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/1, em uma hora e 20 de jogo.

"Joguei muito bem hoje [sábado]. A cada jogo venho evoluindo. Estou muito contente por atingir mais uma final de um torneio de US$ 25 mil (R$ 143 mil, na cotação atual). Em 2018, fui vice-campeã na Itália, então espero que o resultado amanhã [domingo] seja diferente. Nunca joguei contra a japonesa, mas aproveitei para assistir um pouco do jogo dela hoje", afirmou Carol, em nota à imprensa.