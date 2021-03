Terra está salva de asteroides por mais 100 anos, garante NASA

A Terra está a salvo de ser atingida por asteroide gigante pelos próximos 100 anos, garantiu a NASA.

Conhecido como asteroide 99942 Apophis, a pedra gigante foi descoberta em 2004 e especialistas previam que ela poderia chegar perto da Terra em 2029. Com observações adicionais e novos estudos, a previsão da chegada do asteroide passou para 2036 e depois, para 2068.

Com 340 metros de comprimento, Apophis é grande o suficiente para ser considerado um perigo ao planeta e está em constante observação. No dia 5 de março, astrônomos aproveitaram para usar novos radares e refinar as previsões de aproximação do asteroide, e concluíram que o encontro com a Terra ainda vai demorar um século.

“Um impacto em 2068 não é mais uma possibilidade e nossos cálculos não mostram nenhum risco de colisão pelos próximos 100, pelo menos”, disse Davide Farnocchia, do Centro de Estudos de Objetos Perto da Terra, da NASA. “Com a ajuda de recentes observações óticas e de radares, a incerteza na órbita de Apophis caiu de centenas de quilômetros para apenas alguns quilômetros quando projetada para 2029. Este conhecimento muito melhorado de sua posição em 2029 fornece mais certeza de seu futuro movimento, então agora podemos remover Apophis da lista de risco.”

A NASA possui uma Tabela de Risco de Impacto, com objetos e asteroides que se aproximam perigosamente da Terra e monitoram seus movimentos. Agora, com as novas observações, o asteroide Apophis pode ser oficialmente removido da lista.