L’Oréal revela metas de sustentabilidade para 2030

(Conteúdo patrocinado)

O novo programa de sustentabilidade da L’Oréal, "L'Oréal para o Futuro", estabelece metas ambiciosas do Grupo até 2030, definidas e alinhadas com 15 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e de acordo com a iniciativa Science-Based Targets. No contexto de crescentes desafios ambientais e sociais, a empresa vem acelerando sua transformação em um modelo que respeita os limites das fronteiras planetárias e reforça seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão.

“Como líder mundial da beleza, nós temos o dever e a responsabilidade de transformar a nossa cadeia de valor, mas também de agir como um catalisador de mudanças com o nosso ecossistema. Precisamos contribuir com os grandes desafios do planeta”, diz Maya Colombani, Diretora de Sustentabilidade da L’Oréal Brasil.

Transformar os negócios da L'Oréal para respeitar os limites do planeta:

- Até 2025, todos os sites da Companhia alcançarão a neutralidade de carbono melhorando a eficiência energética e usando 100% de energia renovável. No Brasil, a L’Oréal será carbono neutro ainda em 2021, quatro anos antes da meta do grupo.

- Até 2030, 100% dos plásticos utilizados nas embalagens dos produtos da L'Oréal serão de fontes recicladas ou de base biológica.

- Até 2030, a empresa reduzirá em 50% as suas emissões de gases de efeito estufa ligadas ao transporte de seus produtos - em média e por produto final, em comparação com 2016.

- Até 2030, 100% da água utilizada nos processos industriais da L’Oréal será reciclada e reutilizada em circuito fechado. No Brasil, a ambição é atingir a fábrica seca em 2023, 7 anos antes do Grupo.

Contribuir para solucionar os desafios do mundo, apoiando necessidades sociais e ambientais urgentes:

O Grupo L’Oréal vai investir 150 milhões de euros para projetos relacionados às questões sociais e ambientais, como proteção do meio ambiente e apoio a mulheres vulneráveis em todo o mundo. Desse total, 50 milhões de euros serão destinados para o financiamento de projetos de regeneração de ecossistemas florestais e marinhos e 50 milhões euros para a economia circular, com a solução para a reciclagem do plástico; os outros 50 milhões de euros vão para projetos que apoiam mulheres vulneráveis, com integração social e profissional, além de populações indígenas.

No Brasil, serão aceleradas as iniciativas direcionadas à regeneração e proteção da biodiversidade, com o foco na Floresta Amazônica, e projetos relacionados ao empoderamento de mulheres vulneráveis indígenas e de comunidades.

Transformar os negócios da L'Oréal para respeitar as "fronteiras planetárias":

As "fronteiras planetárias" são os limites do ecossistema planetário que, se ultrapassados, comprometem a capacidade da Terra como habitat para o desenvolvimento humano. Cientistas concordam por unanimidade que respeitar esse espaço para a humanidade precisa ser uma prioridade nas próximas décadas, razão pela qual a L'Oréal pretende operar todo o seu negócio dentro dos limites do planeta.

Para garantir que o negócio respeite os recursos limitados do planeta, e que seja justo para as comunidades com as quais trabalha, a L'Oréal não apenas continuará a reduzir seus impactos ambientais diretos, mas também os impactos de toda a sua atividade, incluindo os de seus fornecedores e consumidores.

“Para tornar essa revolução sustentável e inclusiva, nós precisamos engajar nossos stakeholders, colaboradores, mas também fornecedores, clientes e 1,5 bilhão de consumidores. Então, eles estarão envolvidos durante nossa transformação, porque queremos ser a empresa que faz jus aos desafios que o mundo está enfrentando. Queremos contribuir para o esforço coletivo, já que todos pertencemos ao mesmo ecossistema”, reforça Colombani.

O desenvolvimento sustentável da L’Oréal: um compromisso de longa data

Em 2020, a L’Oréal anunciou os resultados do programa global de sustentabilidade, Compartilhando Beleza Para Todos, iniciado em 2013. No programa, um grande destaque foi a ferramenta inovadora conhecida como SPOT (Ferramenta de (Ferramenta de Otimização de Produtos Sustentável), criada para avaliar e melhorar o desempenho ambiental e social dos produtos em todas as marcas. Através dessa inovação, 90% dos produtos novos ou renovados tiveram o perfil ambiental ou social avaliado e melhorado no ano de 2020.