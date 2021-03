Moro parcial, 300 mil mortos por covid e novas vacinas são destaques

O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou nesta sexta-feira (26) que três vacinas criadas no Brasil entrarão na fase de testes clínicos nos próximos dias. O anúncio foi feito após o Instituto Butantan divulgar que desenvolveu uma nova fórmula de vacina contra a covid-19. Outro destaque da semana é a decisão da 2ª Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) que considerou o ex-juiz federal Sergio Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula na ação do tríplex do Guarujá. Veja esses outros assuntos que marcaram a semana nas fotos a seguir

O ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, anunciou nesta sexta-feira (26), que três vacinas criadas no Brasil entrarão na fase de testes clínicos nos próximos dias. Ao lado do novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Pontes defendeu que a criação de vacinas nacionais é uma questão de soberania e preparo para outras pandemias futuras. O anúncio ocorreu um dia depois de o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, divulgar a criação de uma vacina com tecnologia própria

O Instituto Butantan desenvolveu uma nova fórmula de vacina contra a covid-19 e vai pedir à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o início da fase de testes nesta sexta-feira (26). A entidade, ligada ao governo de São Paulo, fará parte de um consórcio internacional e espera ter capacidade para produzir a maior parte dos imunizantes utilizados na nova vacina, chamada de ButanVac. Atualmente, o Brasil depende de insumos internacionais, que vêm da China, para desenvolver as vacinas da CoronaVac e de Oxford/AstraZeneca

Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes por covid nesta quarta-feira (24) ao registrar 1.999 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde). O país contabilizou 300.675 pessoas mortas pela doença. O número de novos casos diagnosticados foi de 89.414, totalizando 12.219.433 pessoas infectadas pelo novo coronavírus

O governo do estado de São Paulo anunciou, nesta sexta-feira (26), a prorrogação da fase emergencial do plano de flexibilização econômica para combater a pandemia do coronavírus até o dia 11 de abril. Essa etapa reúne as regras mais rígidas de circulação e distanciamento social desde o início da pandemia. O anúncio foi feito pelo vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, durante coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes.

O número de vítimas de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) no Estado de São Paulo teve alta de 9,6% em fevereiro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2020, passando de passando de 218 mortos para 239. O Estado também teve aumento nos registros de estupro, passando de 885 casos, em fevereiro do ano passado, para 983 registros no segundo mês deste ano, um aumento de 11,1%. A quarentena e medidas de isolamento em São Paulo entraram em vigor em março de 2020.

A força-tarefa criada pelo governo de São Paulo para fiscalizar estabelecimentos que desrespeitam as determinações do plano de flexibilização econômica fechou mais 716 festas clandestinas e comércios durante fase emergencial em 14.495 fiscalizações. A informação foi dada nesta quarta-feira (24), durante coletiva de imprensa com o governador João Doria (PSDB), no Palácio dos Bandeirantes.

O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) instaurou um inquérito civil, nesta terça-feira (23), para apurar denúncia de funcionários sobre a morte de três pacientes por covid-19 devido a problemas no abastecimento de oxigênio na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, no último sábado (20). De acordo com o promotor Arthur Pinto Filho, a Secretaria Municipal de Saúde tem três dias para informar "as medidas concretas tomadas para que a lamentável situação não ocorra neste momento de agravamento da pandemia, com a necessidade cada vez em maior escala de utilização de oxigênio nas unidades de saúde do nosso município".

A cidade de São Paulo vai desativar os postos drive-thru de vacinação contra covid-19 após imunizar 84% dos idosos entre 72 e 74 anos. São 18 unidades temporariamente desativadas a partir desta terça-feira (23). A retomada das atividades acontecerá no início de vacinação da população de 69 a 71 anos.

Um dia após ser empossado, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu na quarta-feira (24) vacinar 1 milhão de pessoas por dia contra a covid-19 "em breve", mas não deu detalhes



O Brasil bateu nesta semana a triste marca de 300 mil vidas perdidas por covid-19. Na quarta-feira (24), o país atingiu 300.675 mortos e 12,2 milhões de infectados





O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para derrubar os decretos adotados pelos governadores do Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal para conter o novo coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro estabeleceu a criação de um comitê de enfrentamento à covid-19 com a participação de representantes dos três Poderes da República. A medida ocorre após uma série de críticas em relação à má administração da crise sanitária que já matou mais de 300 mil brasileiros

Novamente guiada pelo salto nos preços dos combustíveis (11,63%), a prévia da inflação oficial avançou 0,93% e registrou a maior alta nos preços para meses de março desde 2015 (1,24%)