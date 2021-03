Nos pênaltis, Corinthians supera Retrô na Copa do Brasil

O Corinthians se classificou nesta sexta-feira (26) para a 3ª rodada da Copa do Brasil após superar o Retrô, de Pernambuco, na disputa de pênaltis, por 5 a 3, após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar em partida realizada em Bacaxá (Saquarema).

O jogo aconteceu no Estado do Rio de Janeiro porque a realização de partidas de futebol está proibida em território paulista, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Estadual. São Paulo está na Fase Emergencial, a mais restritiva no enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), em meio à alta de casos e internações no Estado.

Decisão nos pênaltis

O Timão conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, quando o venezuelano Otero cobrou falta com perfeição. Porém, aos 37 minutos da etapa final o Retrô empatou, quando Mayco Félix fez de cabeça após cobrança de escanteio.

Com a igualdade nos 90 minutos, o jogo foi para a disputa de pênaltis. Pelo Corinthians, Fábio Santos, Jô, Léo Natel, Ramiro e Fagner não falharam. Já pelo Retrô, Gelson perdeu sua cobrança, e Neilson, Guilherme e Thallyson marcaram.

Agora, o Corinthians aguarda o adversário da terceira fase, que sairá em sorteio realizado pela CBF.