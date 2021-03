Martine e Kahena abrem temporada com ouro na Regata de Lanzarote

A dupla campeã olímpica Martine Grael e Kahena Kunze abriu a temporada 2021 com o título da Regata Internacional de Lanzarote (Espanha) na classe 49er FX. As brasileiras dominaram boa parte das 16 provas do torneio e, nesta sexta-feira (26), na Medal Race (etapa decisiva), a dupla selou a conquista do título ao completar o percurso em terceiro lugar.

A competição, a mais importante antes dos Jogos de Tóquio, reuniu os principais velejadores da classe 49er FX e também serviu de evento qualificatório para Tóquio a países ainda estavam sem vaga nos Jogos nas classes 49er FX e Nacra 17.

É OURO!!!! ????



As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze ??começaram o ano no topo mais uma vez!



As brasileiras sobraram do início ao fim e se sagraram campeãs da Regata Internacional de Lanzarote!????????



Bons ventos rumo à #Tokyo2020 pic.twitter.com/S4BVCp20zu — Time Brasil (@timebrasil) March 26, 2021

A menos de quatro meses para a Olimpíada, Martine e Kahena são consideradas favoritas ao ouro nos Jogos de Tóquio, que ocorrerão de 23 de julho a 8 de agosto. Já garantidas na Olimpíada - a vaga foi carimbada em fevereiro do ano passado, no Mundial de Geelong (Austrália) - as brasileiras esbanjaram disposição na Regata de Lanzarote. Após ficarem em segundo lugar nas duas primeiras provas nas Ilhas Canárias, Kahena e Martine assumiram a liderança na última terça-feira (23) e não largaram mais.

A prata ficou com as as espanholas Tamara Echegoyen e Paula Barceló.e as holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, campeãs mundiais de 2019, levaram o bronze.