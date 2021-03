Presidente do IBGE pede demissão do cargo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta sexta-feira (26) que a presidente Susana Cordeiro Guerra pediu exoneração do cargo, por motivos pessoais e de família. Ela continuará no cargo até a transição para o novo presidente a ser indicado.

Ela pediu demissão em meio ao corte bilionário dos repasses ao IBGE para a realização do Censo Demográfico, que foi aprovado nesta quinta-feira (25), na votação pelo Congresso Nacional do Orçamento de 2021. Com a sanção do texto, o orçamento do órgão para a realização da pesqusia reduziu de R$ 2 bilhões para R$ 71 milhões.

O órgão protestou contra a medida, e afirmou que o corte pode inviabilizar a realização da pesquisa. Inicialmente previsto para 2020, o Censo foi adiado devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, mas já enfrenta resistência de servidores que solicitam uma nova prorrogação da pesquisa.

Histórico

Antes de assumir esse cargo, Susana atuou como Economista do Banco Mundial.

Durante sua experiência mais recente no Banco, trabalhou com pesquisa e avaliação de

impacto de projetos em mais de 30 países na África, América Latina e Ásia.

Anteriormente, já havia trabalhado com o Banco Mundial em uma variedade de outras

funções, incluindo um projeto como consultora na Tanzânia em 2013. De 2003 a 2005,

conduziu pesquisas de campo e análises sobre o impacto da descentralização fiscal nos

indicadores de saúde e educação na Região do Leste Asiático, além de avaliar outros

projetos e programas financiados pelo Banco em países como China, Indonésia, Filipinas,

Tailândia, Vietnã e Camboja. De 2007 a 2009 trabalhou no setor privado, fundando o

departamento da América Latina em uma empresa de consultoria com foco em

educação, sediada em Nova Iorque.



Susana Cordeiro Guerra é PhD em Ciência Política pelo Massachusetts Institute of

Technology, mestre em Administração Pública e Desenvolvimento Internacional pela

Harvard Kennedy School e graduada em Estudos Sociais pela Harvard College.