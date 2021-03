A Grécia celebra este ano o Bicentenário da Independência (25 de Março de 1821), que levou à "Ressurreição" da nossa Nação e do estabelecimento do Estado Grego Moderno. Na noite desta quinta-feira (25), em comemoração à data, monumentos brasileiros que foram iluminados com as cores azul e branco em homenagem à Grécia.

Bandeira da Grécia é projetada na Assembleia Legislativa de Pernambuco - (Foto: Divulgação)