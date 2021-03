SP: Como entreter e ensinar as crianças sem aula no super feriado

Escolas da rede pública de São Paulo e boa parte das particulares vão aderir ao feriado de dez dias decretado pela prefeitura da capital paulista para conter a pandemia de coronavírus. Para que as crianças não fique sem atividades neste período de isolamento social, o R7 ouviu a psicopedagoga Joseane Terto de Souza Uema, mestra em educação e fundadora da startup ApliquEducação, para dar dicas de atividades para as crianças aprenderem brincando neste período:

Vale transformar a sala de casa em um cinema, caprichar na pipoca e assitir a um filme em família. "Os pais podem aproveitar a oportunidade e escolher um tema ambiental como WALL·E e conversar sobre preservação ambiental ou falar sobre empatia e cooperação a partir do curta-metragem Reach (Alcançar)", diz. "Escolher juntos o filme e depois discutir o assunto ajuda as crianças a refletirem e, para os mais novos, desenvolve a oralidade"

Uma forma de desenvolver a percepção auditiva nas crianças é produzir juntos uma paisagem sonora: "coletar sons diversos da natureza ou do entorno, pode ser o som de um pássaro, de um carro passando, de um cachorro latindo, resultado fica divertido e ainda permite as crianças prestarem atenção no meio que vivem"