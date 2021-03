Ceará e Botafogo-PB ficam no 1 a 1 na Copa do Nordeste

O Ceará foi até o estádio do Almeidão, na Paraíba, e empatou em 1 a 1, nesta quinta-feira (25), com o Botafogo-PB em jogo da 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Vozão teve a oportunidade de alcançar a vitória, mas Vina desperdiçou cobrança de pênalti na etapa final.

Fim de jogo! Com Jael marcando seu primeiro gol pelo Vozão, empatamos com o Botafogo/PB.#BFCxCSC- 1x1

???? Israel Simonton / Ceará SC#CopadoNordeste2021 pic.twitter.com/8jjClVx31V — Ceará Sporting Club (@CearaSC) March 26, 2021

Com o resultado, o Ceará ficou na 3ª posição do Grupo A com sete pontos. Já o Belo permaneceu na penúltima posição do Grupo B com quatro pontos.

O Botafogo-PB abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Joaquim partiu em contra-ataque rápido e tocou para Welton, que abriu o placar. Já na etapa final, o Vozão conseguiu igualar o placar aos 11 minutos, quando Jael finalizou após receber cruzamento de Eduardo.

Aos 28 minutos, Vina teve a oportunidade de virar o marcador, mas acertou o travessão em cobrança de pênalti. Assim, o placar terminou mesmo em 1 a 1.