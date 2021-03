UnB cancela vestibular e muda processos de seleção

A Universidade de Brasília (UnB), uma das maiores instituições federais de ensino do país, anunciou que mudará seus processos seletivos para a entrada de novos estudantes por conta da pandemia de covid-19.

A instituição informou que cancelou o vestibular do meio do ano por causa “do cenário de incerteza dos próximos meses”. As vagas serão remanejadas para entrada de alunos por seleção que leva em consideração as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Já o Processo de Avaliação Seriada (PAS), com avaliações ao fim de cada ano do ensino médio, também teve sua prova final, antes prevista para o dia ço, cancelada. Com isso, a entrada de alunos que anteriormente era dividida em dois semestres será concentrada no 2º semestre de 2021. O último exame foi programado para janeiro do ano que vem.

O acesso a partir das notas do Enem já teve processo iniciado com a publicação de um edital. Mas, segundo a UnB, deve haver um novo edital com mais prazo e ajuste do número de vagas. Será possível usar notas do Enem dos últimos três anos.

O primeiro semestre de 2021 terá início em . Já o 2º semestre de 2021 começará em de 2022.

Desta forma, a distribuição anual de vagas da UnB muda. Até o ano passado, ela funcionava da seguinte maneira:

- 1º semestre – 25% das vagas para o Processo de Avaliação Seriada + 25% das vagas para o acesso por nota do Enem.

- 2º semestre – 25% das vagas para o PAS + 25% das vagas para aprovados no vestibular.

Com as mudanças, o ingresso dos alunos fica organizado assim:

- 1º semestre de 2021 – 50% das vagas para acesso por notas do Enem.

- 2º semestre de 2021 – 50% das vagas pelo PAS.