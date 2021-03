Vôlei de Praia: Alison e Álvaro Filho faturam outra etapa do Circuito

Na manhã desta quinta-feira (25), a dupla Alison (ES) e Álvaro Filho (PB) confirmou mais um título na temporada 2020/2021 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia masculino. Foi a terceira vitória da parceria depois de oito etapas. A confirmação da conquista veio com o resultado de 2 sets a 0 sobre o time que é o atual campeão nacional e líder do ranking, André (ES) e George (PB), com parciais de 21/17 e 21/14. O torneio aconteceu no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). Depois dessa etapa, André e George estão com 2520 pontos no ranking nacional. Com 2320, Alison e Álvaro Filho aparecem em segundo.

Classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Alison e Álvaro não haviam participado da sétima etapa Open e terminaram a etapa de Doha do Circuito Mundial na 17ª colocação. “Depois de Doha, voltamos para casa e ajustamos alguns detalhes. Jogar uma etapa do Circuito Brasileiro é muito importante, ainda mais no momento em que estamos passando, poder disputar uma competição com segurança e devolver um pouco de alegria para o povo brasileiro é muito bom”, destacou o campeão olímpico Alison à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBV). “Não falo nem da questão do resultado, falo da evolução. A gente vem buscando evoluir como time, e isso muitas vezes é uma conquista até maior do que a própria vitória. A gente fica muito feliz com isso. Este foi o nosso terceiro evento no ano, e o resultado mostra que nossa preparação está bem forte”, afirmou Álvaro Filho.

#CircuitoBrasileiro #OpenSaquarema Alison e Álvaro ficaram com o título. André e George, em segundo. E Arthur Mariano e Adrielson completaram o pódio.



Arthur e Adrielson ganham o bronze

Arthur Mariano (MS) e Adrielson (PR) levaram a melhor na disputa pela medalha de bronze. Nesta quinta-feira, eles fizeram 2 sets a 0 (21/15 e 21/16) sobre Lipe/Anderson Melo (CE/RJ). Mesmo perdendo, Lipe e Anderson comemoraram o desempenho na etapa, depois de começarem no qualifying e chegarem à disputa por medalhas. “É um excepcional resultado estar entre os grandes”, disse Lipe.