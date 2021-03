Transformação digital: como a  L’Oréal está aprimorando seus colaboradores

No Brasil somente no ano de 2020, a companhia cobriu dois terços dos funcionários em pelo menos uma temática digital, somando mais de 10.300 horas de treinamento - (Foto: Reprodução/L'Oreal)

Desde 2016, a L’Oréal vem trabalhando no treinamento dos colaboradores dentro de sua agenda de transformação digital. Melhorar as habilidades dos colaboradores, por meio de treinamentos na área digital, é um conceito que no mundo corporativo leva o nome de upskilling digital.

Na L’Oréal, a estratégia vem sendo feita em nível global, e transmitida aos demais países, sempre baseada em treinamentos de todos os colaboradores sobre a importância e a prática do digital dentro das estratégias do negócio.

Todos os colaboradores têm livre acesso às ferramentas de e-learning em uma plataforma interna, incluindo a avaliação sobre a maturidade digital dos profissionais, disponível para todos, que é chamada CM1 (Certified Marketing 1), uma parceria com a General Assembly. Essa ferramenta permite que cada funcionário entenda seus pontos fortes e fracos no mundo do digital. Com base nestes dados, a ferramenta estrutura um treinamento personalizado para o colaboradores se desenvolverem ainda mais em temas como, por exemplo, Social Media, SEO, Big Data e Analytics. No primeiro semestre os colaboradores fazem testes e no segundo já começam a fazer os cursos para se desenvolverem. Além disso, também há treinamentos sobre ferramentas digitais com parceiros como Google e Facebook.

O impacto dessa transformação digital é financeiro e na mentalidade dos colaboradores, ou seja, no mindset. Essas iniciativas digitais (marketplaces, startups e upskilling digital) confirmam a avaliação da plataforma CB Insights em relatório, que aponta as tendências para o mercado de beleza em 2020. O setor está cada vez mais habilitado para a tecnologia, apoiada ao uso de blockchain, big data, impressão 3D e inteligência artificial para tornar os produtos mais eficazes e personalizados. O consumidor irá se conectar com as marcas por meio de tecnologia.

No Brasil, a L´Oréal é líder em vendas onlines de beleza, com a participação desse canal com forte crescimento em todas as divisões, sendo a principal empresa de beleza em marketplaces como Amazon e Mercado Livre. O Brasil foi, por exemplo, o primeiro país da América Latina a receber o aplicativo “Color Match” que, em dois dias, ficou em segundo lugar na lista de aplicativos mais baixados.

Com a missão de levar o conhecimento digital para todos os colaboradores, no Brasil somente no ano de 2020, a companhia cobriu dois terços dos funcionários em pelo menos uma temática digital, somando mais de 10.300 horas de treinamento. Dentre a grande variedade de assuntos abordados, quase 30% das horas foram investidas exclusivamente em e-commerce, que é uma grande prioridade para o grupo. Além disso, a empresa acumula 107% de cobertura dos times de marketing estendido, incluindo marketing operacional, comunicação e digital, que são os seus principais públicos-alvo em treinamentos.