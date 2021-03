Vôlei de praia: definidas semifinais da 8ª Etapa do Circuito masculino

As semifinais da 8ª Etapa Open masculina do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2020/2021 começaram a ser disputadas a partir das 19h desta quarta-feira (24). O primeiro duelo será George/André (PB/ES) contra Arthur Mariano/Adrielson (MS/PR). Logo na sequência vem Alison/Álvaro Filho (ES/PB) contra Lipe/Anderson Melo (CE/RJ) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

Na manhã desta quarta-feira, os líderes do ranking da temporada, George (PB) e André (ES), se classificaram à sétima semifinal na temporada. Só ficaram fora da última por conta da covid-19. Na etapa anterior, a dupla passou por Felipe Cavazin/Luciano (PR/ES) por 21/19 e 21/17. Arthur Mariano (MS) e Adrielson (PR), mesmo jogando sem seus parceiros de costume (Guto e Renato Andrew, respectivamente), se colocaram entre os quatro melhores ao baterem Leo Vieira/Bruno de Paula (DF/AM) por 2 sets a 0 (21/13 e 23/21).

Também fora da última etapa, por causa do nascimento da filha do campeão olímpico Alison, a dupla Alison/Álvaro Filho (ES/PB) fez 2 a 0 (21/14 e 21/19) nos cariocas Leo Gomes/Gabriel Gouvêia (RJ) nas quartas de final.

A última vaga das semis é da dupla Lipe (CE) e Anderson Melo (RJ). Vindos do qualifying, eles passaram pelos nordestinos Hevaldo/Adelmo (CE/BA) por 21/19, 18/21 e 15/12. A final vai ocorrer na manhã desta quinta-feira (25) entre os vencedores dos jogos desta quarta. A decisão está prevista para começar após a disputa da medalha de bronze, que começa às 10h, entre as duplas perdedoras dos jogos de quarta.