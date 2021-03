Gaúcho: Internacional supera Caxias e vira líder

Jogando no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional derrotou o Caxias por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (24), e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho.

A partida marcou o retorno do atacante Guerrero à equipe titular. O peruano, que ficou quase sete meses afastado dos gramados por causa de uma lesão no joelho, já havia entrado em campo na vitória sobre o Ypiranga no dia 14 de março.

No primeiro tempo, Guerrero deu provas de que pode ser muito útil ao Colorado, em cobrança de falta, aos 11 minutos, na qual a bola explodiu no travessão. Mas não conseguiu deixar a sua marca.

Os gols do Internacional saíram apenas na etapa final. Primeiro, aos 23 minutos, com jogada envolvendo dois jogadores que vieram do banco. Maurício cruzou, e o volante Edenílson finalizou com eficiência para superar o goleiro Marcelo Pitol.

Maurício voltou a brilhar aos 47 minutos, quando, em jogada trabalhada, encontrou o artilheiro Thiago Galhardo, que marcou o segundo.

Empate em Novo Hamburgo

Na outra partida da 6ª rodada da competição realizada nesta quarta, o Novo Hamburgo e o Brasil de Pelotas empataram em 1 a 1 em partida realizada no estádio do Vale.