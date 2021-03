Jogando em São Januário, Vasco vence primeira no Carioca

O Vasco recebeu o Macaé no estádio de São Januário, no início da noite desta quarta-feira (24), e venceu por 3 a 1 pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Este foi o primeiro triunfo do Cruzmaltino na competição, na qual ocupa a 8ª posição com cinco pontos. Já o Macaé é o lanterna, com apenas um ponto conquistado.

A vitória da equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo começou a ser construída aos 18 minutos da etapa inicial, quando o meia Gabriel Pec marcou com o pé esquerdo após cobrança de escanteio. Antes mesmo do gol, o jogo era todo do Vasco. A equipe da casa colecionava chances e pressionava. O quadro não mudou muito até os 30 minutos, quando saiu o gol de empate.

O zagueiro Dante pulou mais alto do que a defesa vascaína e marcou de cabeça. Aos 37, o goleiro Milton Raphael salvou o Macaé após cabeçada perigosa do meia-atacante Marquinhos Gabriel.

O quadro praticamente não se alterou na etapa final. A primeira chance do Vasco veio aos cinco minutos, com Carlinhos. Aos seis, Talles Magno forçou o goleiro Milton a fazer outra grande defesa. Aos 22, Marquinhos Gabriel só não balançou a rede em cobrança de falta por causa de grande intervenção do goleiro. Um minuto depois, o atacante Tiago Reis bateu forte da entrada da área, mas a bola passou raspando.

A pressão foi tão grande que o gol da vitória acabou saindo. Aos 35, Tiago Reis foi derrubado na área e o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus marcou pênalti. Na cobrança, Marquinhos Gabriel deslocou o goleiro. Aos 44 minutos, o time do Marcelo Cabo marcou o mais bonito. O paraguaio Galarza bateu de longe para vencer o goleiro.

O Vasco volta a entrar em campo no sábado (27), quando enfrenta o Madureira. Um dia depois, o Macaé enfrenta a Portuguesa.