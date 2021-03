Banco Central apresenta projetos de inovação financeira

Arredondar valores de compras para aplicar o excedente no mercado financeiro, desenvolver títulos de preservação de florestas, oferecer microcrédito a agricultores familiares pela internet. Esses são algumas novidades a serem apresentadas ao longo desta semana pelo Laboratório de Inovações Tecnológicas (LIFT), coordenado pelo Banco Central (BC) e pela Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central (Fenasbac).



As inovações estão sendo apresentadas no LIFT Day, que começou ontem (23) e vai até sexta-feira (26). Com o objetivo de divulgar ações que podem facilitar a vida de poupadores e de consumidores e estimular a competição no mercado financeiro, o evento está sendo realizado online neste ano e pode ser acompanhado ao vivo no canal do Banco Central no Youtube.



A programação pode ser conferida neste endereço. Além das iniciativas da indústria financeira, estão sendo apresentados os resultados do LIFT Learning, projeto piloto realizado em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), que aproxima universitários, agências de fomento e empresas do setor financeiro.



Confira os projetos de inovação que serão apresentados no LIFT Day 2021:



Poupix – visa inserir novas pessoas no mercado de investimento por meio do arredondamento de valores de compra para aplicar o valor do arredondamento.



Ativo Digital Florestal – propõe desenhar, implementar e demonstrar a execução da geração de títulos florestais (de preservação ou de áreas cultivadas) verificáveis e automatizados por dados que permitam a criação de um novo mercado e serviços ambientais.

BankHUB – regtech que pretende fornecer uma plataforma de iniciação para bancos e fintechs que desejam ingressar no sistema financeiro brasileiro.



Billapp – plataforma financeira para gerenciamento e pagamento de diversas contas.



Bipp – marketplace integrado a um sistema de pagamentos em que produtores agrícolas, sob o monitoramento de certificadoras orgânicas, podem apresentar seus produtos, negociar com compradores da indústria de beneficiamento e liquidar a operação por meio de conta digital.



Caishen – plataforma financeira para auxiliar a gestão do micro e pequeno empreendedores e focada nos pilares da educação financeira e competitividade.

Croopi – plataforma de cooperação em massa, que permite que pessoas possam construir patrimônio apoiando empresas e negócios sustentáveis.



Culte – plataforma para oferecer microcrédito ao pequeno produtor da agricultura familiar que ainda não tem acesso ao sistema bancário.



Farm ID – ferramenta que utiliza inteligência artificial para análise de informações voltada para o agronegócio.



Fincatech – plataforma de centralização de informações e avaliações sobre fintechs.



Inco – marketplace para originação de financiamentos de projetos imobiliários, fomenta a competição entre as instituições e a redução do spread bancário.



Julius – ferramenta que une educação financeira a uma ferramenta prática de controle financeiro.



Kalea – marketplace para operações de crédito, em que o destaque é dado para quem busca financiamento.



LIV Pagamento – solução tecnológica que dispensa conexão direta à internet, demanda apenas recursos que já estão disponíveis em celulares mais simples e, por ser baseada em QR code, é integrável ao Pix.



Modelo de Sucesso Compartilhado – opção de financiamento para estudantes que podem se capacitar para a vida digital e só pagar a dívida após obter um emprego que ofereça salário acima de um determinado valor pré-acordo.



Pluggy – plataforma para Open Banking no Brasil que oferece a infraestrutura para a conexão privada de fontes de dados entre usuários e instituições financeiras.



Preks – solução que provê infraestrutura tecnológica necessária às negociações secundárias de precatórios, tornando-as mais transparentes, ágeis e inclusivas.



Pulsar – propõe uma plataforma para a oferta de créditos específicos para serviços de saúde.



REConID – plataforma para registro de consentimento, identidade e gestão de um ecossistema de identidade digital descentralizada.



TapOnPhone – solução para dar aos vendedores e às instituições do sistema de pagamento uma alternativa de ponto de venda (POS) baseada em um aplicativo para celular sem a necessidade de nenhum outro equipamento.



X4Fare – oferece um arranjo de pagamento para serviços de mobilidade urbana, conectando contas transacionais para efetuar o pagamento da passagem com suporte para ambientes de difícil estabilidade de telecomunicações.