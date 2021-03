Google exibe detalhes sobre vacinação em buscas por covid-19

As buscas por termos relacionados à covid-19 no Google vêm apresentando uma tendência de crescimento, que acompanha o aumento nos números de casos e mortes pela doença no Brasil.

Pensando nisso, a plataforma de pesquisas da bigtech começou a apresentar dados mais detalhados sobre a vacina da covid-19 com a intenção de facilitar o acesso da população a essas informações.

A partir de agora, quando o usuário pesquisar por “vacina contra a covid-19” ou “vacina covid”, será exibido um painel informativo composto por notícias sobre o tema e também informações oficiais relacionadas ao número de doses aplicadas e o percentual da população vacinada, além de número atualizados de casos e de óbitos causados pelo coronavírus no país.

O resultado da busca também mostrará conteúdos sobre as vacinas já aprovadas por órgãos públicos, com base em dados da OMS. O Google também disponibiliza links que levam as pessoas aos portais que divulgam informações mais detalhadas sobre locais de vacinação por estado e por cidade.

Desde março do ano passado o Google apresenta em sua plataforma de busca um painel com informações sobre sintomas causados pela doençca e algumas explicações sobre como o vírus vem se espalhando pelo mundo ao pesquisar por “coronavírus” ou “covid-19”.

As buscas por vacina no Google estão atingindo níveis recordes no Brasil, apresentando uma tendência de alta desde novembro de 2020. Neste mês de março, por exemplo, o interesse pelo assunto cresceu cerca de 47% em comparação a fevereiro. Já no acumulado dos 12 meses da pandemia, as pesquisas por vacina apresentaram uma alta de 127%.

