Paulistão: federação suspende Ponte Preta x Santos no Rio de Janeiro

Um dia após transferir para o estádio de São Januário o duelo entre entre Ponte Preta e Santos, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol (FPF) voltou atrás e anunciou nesta quarta-feira (24) a suspensão da partida programada para amanhã (25), no Rio de Janeiro.

“Em razão das novas medidas de restrição anunciadas pela Prefeitura do Rio, a Federação Paulista de Futebol informa que está suspensa a partida entre Ponte Preta e Santos”, justificou a entidade em nota oficial.

A realização de partidas de futebol está proibida em território paulista até o dia 30 de março, atendendo a uma recomendação do Ministério Público Estadual. São Paulo está na Fase Emergencial, a mais restritiva no enfrentamento ao novo coronavírus (covid-19), em meio à alta de casos e internações no Estado. Na cidade do Rio de Janeiro, também por conta da pandemia, o impedimento aos eventos esportivos vai de sexta-feira (26) a 4 de abril.

Na última segunda (22), a prefeitura do Rio de Janeiro decretou lockdown (fechamento completo) a partir de sexta-feira (26) até 4 de abril, para tentar conter a disseminação do novo coronavírus (covid-19) na capital. Em São Paulo, os eventos de esportes coletivos estão paralisados até 30 de março. O estado entrou na Fase Emergencial, a mais restritiva no enfrentamento `s covid-19), no último dia 15, em meio à alta de internações e mortes causadas pelo novo coronavírus.