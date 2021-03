Unicamp divulga a lista com a terceira chamada do vestibular

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) divulgou nesta quarta-feira (24) a lista de convocados para a terceira chamada do vestibular 2021. Os candidatos deverão consultar a lista na página eletrônica da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp).

Todos os 800 convocados nesta chamada deverão realizar sua matrícula não presencial, das 9 horas às 17 horas do dia 29 de março, exclusivamente pela internet, na página da Comvest, utilizando seu número de inscrição e senha.

Os candidatos convocados em primeira opção que não realizarem a matrícula eletrônica ficam excluídos. A quarta chamada do será divulgada no dia 31 de março e a matrícula eletrônica deverá ser realizada no dia 5 de abril.