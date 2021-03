Brasil receberá insumos para fabricar 32 mi de doses da vacina de Oxford

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou nesta quarta-feira (24) na Comissão de Relações Exteriores da Câmara que o Brasil vai receber três voos, entre hoje e sexta-feira (26), com matéria-prima para fabricar 32 milhões de doses da vacina de Oxford, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e fabricada no Brasil pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

"Posso começar com um bom anúncio. A partir de hoje, amanhã e sexta-feira, em três voos diferentes e provenientes da China, chegará uma nova quantidade de IFA [matéria-prima] para a produção da vacina AstraZeneca no Brasil. Nesses três voos, serão recebidos 1.024 litros do IFA, que são suficientes para a produção de 32 milhões de doses da vacina AstraZeneca pela Fiocruz", iniciou.