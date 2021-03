Flamengo enfrenta Botafogo em busca da liderança do Carioca

Botafogo e Flamengo realizam nesta quarta-feira (24), a partir das 21h35 (horário de Brasília) no estádio Nilton Santos, o clássico da 5ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Para o Rubro-Negro, uma vitória representa a liderança da classificação, enquanto para o Alvinegro vencer garante a entrada no G4.

Mesmo com o grupo principal treinando há aproximadamente 10 dias, o Flamengo segue na competição com o mesmo plantel que participou do último jogo, a vitória por 4 a 1 sobre o Resende. Dessa forma, entram em campo os garotos do sub-20 com o reforço do goleiro Hugo Souza, dos zagueiros Leo Pereira e Bruno Viana, dos laterais Matheuzinho e Renê, dos meio-campistas Hugo Moura, Pepê e Gomes e dos atacantes Michael, Vitinho e Pedro.

Com estas peças, o técnico Maurício Souza (que ainda atua no lugar de Rogério Ceni), deve mandar a campo a seguinte formação: Hugo; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, Gomes e Pepê; Michael, Vitinho e Pedro.

Nesta manhã, o Mengão concluiu a preparação para o clássico contra o Botafogo pelo @Cariocao. Vamos em busca de mais uma vitória! ????? #CRF



????: @mcortesdasilva8 /CRF pic.twitter.com/Dmtu6CpPYJ — Flamengo (@Flamengo) March 23, 2021

Do lado do Botafogo, a tendência também é de manutenção de time. O técnico Marcelo Chamusca cogita colocar em campo a mesma equipe que empatou com o Vasco, por 1 a 1, em São Januário. Assim o time deve ter a seguinte formação: Douglas Borges; Jonathan, Marcelo Benevenuto, Kanu e PV; José Welison, Rickson e Matheus Frizzo; Warley, Marcinho e Matheus Babi.

Na história do clássico, os dois times já se enfrentaram 373 vezes. São 137 vitórias do Flamengo, 112 do Botafogo e 124 empates.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Flamengo ao vivo com a narração de Rodrigo Campos, os comentários de Waldir Luiz, as reportagens de Maurício Costa e o plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional, que começa às 21h, aqui: