Videogame usado pode custar até 69% mais barato do que um novo

Um dos principais passatempos para muitas pessoas ao longo do ano que já dura a pandemia de covid-19 têm sido os videogames. E em um período em que tanto a Sony, com o PlayStation 5, quanto a Microsoft, com os XBox Series, colocaram modelos da nova geração no mercado, quem busca um console um pouco mais antigo pode encontrar opções bem mais em conta.

Segundo um levantamento feito pela plataforma de compras online OLX, comprar um modelo seminovo ou usado pode ser até 69% mais barato, em média, do que comprar um console novo da mesma marca. Os dados compararam os preços de usados e novos dos mesmos modelos.

A maior economia está nos modelos mais antigos das 'famílias' de consoles. O PlayStation 2, que se for comprado novo custa em torno de R$ 1,5 mil, custa em média R$ 216 se for usado, uma economia de 85%. O PlayStation 3 tem preço médio de R$ 377 na plataforma, 74% mais barato do que um modelo novo, que sai por R$ 1.471.

No caso dos consoles da última geração, o PlayStation 4 e o XBox One, eles tiveram um aumento de buscas após o lançamento de seus sucessores. E os modelos usados são consideravelmente mais baratos que os novos. O PS4 sai por R$ 991, em média, 55% menos que um novo (R$ 2,2 mil). O XBox One tem uma diferença de 62% (R$ 1 mil nos usados e R$ 2,6 mil nos novos).

Apesar de toda essa busca, o modelo mais vendido na plataforma foi o XBox 360, que sai em média por R$ 393 nos usados, contra R$ 1,8 mil nos novos, uma diferença de 78%, para um console que não é mais o top de linha há cinco anos. A plataforma detectou um crescimento de 9% na procura por videogames de segunda mão entre janeiro e fevereiro deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020.

"O brasileiro começa a perceber valor nos itens usados, não apenas como uma alternativa mais vantajosa em termos de compra, mas com a possível venda. É uma alternativa vantajosa para quem quer comprar seu primeiro console ou para quem tem planos de trocar o seu por um modelo mais novo, com a possibilidade de complementar o valor com a venda do atual", diz Andries Oudshoorn, CEO da OLX Brasil.