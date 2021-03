Copa do Nordeste: Santa Cruz derrota Fortaleza no estádio do Castelão

O Santa Cruz foi até o estádio do Castelão, em Fortaleza, na noite desta terça-feira (23), e derrotou o Fortaleza por 1 a 0 em jogo da 5ª rodada da Copa do Nordeste. Mesmo com o revés, o Leão do Pici ficou na 3ª posição do Grupo B com oito pontos. Já o Tricolor pernambucano continua como lanterna do Grupo A, com três pontos.

#CopaDoNordeste | Na Arena Castelão, o Santa Cruz venceu o Fortaleza, em partida válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O zagueiro Júnior Sergipano marcou o gol da vitória do Tricolor pernambucano. #AvanteSanta pic.twitter.com/0Wn1RbkOZG — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 24, 2021

O primeiro tempo do clássico nordestino foi de poucas emoções. O Santa Cruz apostou em uma forte retranca e o Fortaleza tentava achar espaço para furar esse bloqueio. As melhores chances vieram no início da partida. Aos dois minutos, Robson cabeceou para fora um bom cruzamento de David. E, aos nove minutos, Luiz Henrique chutou e o goleiro Jordan espalmou.

Na etapa final, a primeira chance foi novamente do Fortaleza. Aos seis minutos, Robson cruzou e Luiz Henrique cabeceou no canto, mas o goleiro Jordan estava atento e defendeu. Depois de perder tantas chances, o Fortaleza acabou sendo punido. Aos 23 minutos, o zagueiro Júnior Sergipano foi ao ataque para concluir de cabeça.

CSA vence Bahia

No estádio Rei Pelé, em Maceió, o CSA bateu o Bahia por 2 a 0. O resultado deixou o time de Alagoas na liderança do Grupo B com nove pontos. Mesmo perdendo o jogo, o Bahia se manteve na liderança do Grupo A.

Terceira vitória consecutiva do Azulão. Destaque mais uma vez para Dellatorre, que marcou mais um e deu assistência para o gol de Marco Túlio. ??????



???? @oaugustoliveira pic.twitter.com/2UzoTBxSG2 — CSA (@CSAoficial) March 24, 2021

O primeiro gol saiu dos pés de Dellatorre, que, aos 28 minutos, aproveitou o rebote dado pelo goleiro Douglas para apenas empurrar para o fundo das redes. Logo depois, aos 35 minutos, saiu o segundo do Azulão. Após pressão de Dellatorre sobre a defesa do Bahia, a bola sobrou para Marco Túlio, que chutou forte. Douglas ainda tocou na bola, mas ela foi para o fundo do gol.

Na etapa final, o destaque foi o pênalti desperdiçado pelo Bahia. O centroavante Gilberto fez boa jogada na área, driblou o zagueiro e foi derrubado. Na cobrança, o meia Rodriguinho chutou forte e acertou o travessão.