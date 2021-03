Empresa de tecnologia catarinense busca técnicos de TI em Rondônia

A GovernarTI, empresa de tecnologia e segurança eletrônica de Blumenau (SC), está buscando expandir seus negócios em Rondônia com a contratação de técnicos de TI. Os municípios de atuação serão: Ji-Paraná e Presidente Médici.

Como requisitos, a empresa pede que os profissionais tenham conhecimento em manutenção de hardware e software, Windows e Linux, pacote Office e Office 365. Os interessados devem encaminhar o currículo para [email protected]

O diretor técnico da GovernarTI, Leonardo Schmidt Junior, diz que a organização precisa de um profissional arrojado e multitarefas, que agregue valor à equipe. “O interessado precisa ter experiência anterior com infraestrutura de TI e curso técnico em tecnologia da informação e eletrônica, além de possuir CNH categoria B, carro e notebook próprios. O início é imediato”, comenta o diretor Junior.

Das atribuições da vaga

Além de dar suporte de infraestrutura aos clientes da empresa em Rondônia, o colaborador precisará responder aos chamados no sistema e reestabelecer os serviços nas estações de trabalho, microcomputadores, impressoras, notebooks e monitores dos clientes paranaenses da GovernarTI.

No processo de preenchimento das vagas, graduação em sistemas de informação, ciência da computação ou áreas afins será considerada um diferencial.

Quem é a GovernarTI

A GovernarTI é uma empresa de tecnologia com sede em Blumenau (SC) e que conta com mais de 10 anos de atuação no mercado de soluções integradas inteligentes nos segmentos de TI e segurança eletrônica.