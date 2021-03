Copa do Nordeste: Confiança derrota Sport

O Sport recebeu o Confiança, na noite desta terça-feira (23) na Ilha do Retiro, e foi derrotado por 1 a 0. Com isso, o Leão ainda não venceu na atual edição da Copa do Nordeste, o que lhe deixa na lanterna do Grupo B com apenas dois pontos.

Já o time de Sergipe, que está no Grupo A, tem seis pontos em cinco jogos.

O único gol da partida saiu aos 22 minutos de jogo, quando o meia Bruninho aproveitou boa jogada de Robinho para balançar as redes. A vantagem do time visitante poderia ter sido ampliada aos 37, quando o atacante Robinho cobrou penalidade máxima que foi defendida pelo goleiro Carlos Eduardo. No rebote, Cristiano mandou no travessão.

O Sport volta a entrar em campo no próximo domingo (28), mas no Estadual. O adversário será o Central, em jogo na Ilha do Retiro a partir das 16h (horário de Brasília). Na Copa do Nordeste, o próximo desafio do Leão será contra o Santa Cruz, na próxima quarta (31), a partir das 21h30 no estádio do Arruda. No sábado (27), o Confiança recebe o Vitória a partir das 16h.