Bebezão, suposto líder do PCC, preso - (Foto: Reprodução/Senad)

A Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal do Brasil prenderam, na noite desta terça-feira (23), 16 supostos líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na divisa com Ponta Porã (MS).