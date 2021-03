Tabela de jogos da fase de classificação do NBB sofrerá readequação

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou nesta terça-feira (23) que readequará a tabela de jogos de classificação do Nosso Basquete Brasil (NBB) como forma de preservar a saúde de todos os envolvidos na competição e para respeitar as determinações dos órgãos oficiais para combater a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Após reunião nesta terça-feira (23/03), os 16 clubes participantes do #NBB 20/21 optaram, por unanimidade, pela readequação da tabela de jogos da competição.



A decisão foi tomada em reunião, realizada por videoconferência, com os 16 clubes que disputam a temporada 2020/2021 do NBB. De forma unânime, as equipes concordaram com a readequação da tabela de jogos da competição.

“O Departamento Técnico Operacional da Liga Nacional de Basquete fará a readequação de todas as 30 partidas remanescentes na fase de classificação para apresentar aos clubes. Um novo encontro virtual está previsto até o final desta semana para a confirmação das novas datas”, diz a LNB em nota.

O NBB conta com um protocolo de saúde que levou à realização de 8.264 testes de covid-19 durante 194 partidas, realizadas em 121 dias. Foram testados atletas, staff de equipes e árbitros, com 96 casos positivos.