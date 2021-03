Coritiba estreia no Paranaense com vitória

O Coritiba foi até o estádio dos Pássaros, em Arapongas, e derrotou o Maringá por 1 a 0, nesta terça-feira (23). A partida aconteceu no norte do Paraná por causa das restrições impostas pelo Governo estadual para combater a pandemia do coronavírus (covid-19).

Com este triunfo, o Coxa estreou na competição, na qual tem três pontos em uma partida. Já o Maringá, que subiu da divisão de acesso do paranaense, tem apenas um ponto após duas partidas.

O único gol da partida foi marcado pelo atacante Waguininho, aos 34 minutos da segunda etapa. Após bela jogada do atacante Igor Paixão pelo lado esquerdo, o centroavante dividiu com a zaga do Maringá e marcou o gol da partida.

O Waguininho marcou o gol da vitória, sobre o Maringá, em Arapongas. ????????????? #SempreCoxa pic.twitter.com/elk3DVxbEy — Coritiba (@Coritiba) March 23, 2021

Porém, o placar poderia ter sido diferente. Na primeira etapa, o Maringá teve um pênalti a seu favor. A infração surgiu em rápido contra-ataque de Vinícius Farias, que foi derrubado na área pelo lateral Natanael. Mas, na cobrança, Mirandinha bateu rasteiro no canto direito e o goleiro Wilson pulou bem para salvar o time da capital.

Em um momento de grande indefinição na tabela e nas sedes dos jogos, o Coritiba tem o próximo compromisso marcado para o próximo sábado (27), às 16h, contra o Cascavel, também no estádio dos Pássaros. Já o Maringá pega o Rio Branco no domingo (28), às 16h, no mesmo local, que é um dos poucos que está liberado para receber partidas.