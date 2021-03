Cármen Lúcia muda voto e dá maioria pela suspeição de Moro

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), alterou um voto dado em 2018 nesta terça-feira (23) e deu maioria à tese de que o ex-juiz Sergio Moro atuou de forma parcial em processo em que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com o voto de Cármen, o placar entre os cinco ministros da Segunda Turma foi invertido de 3x2 contra a suspeição de Moro para 3x2 a favor da suspeição de Moro.

O julgamento ficou suspenso por mais de dois anos após um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Ele foi retomado no início de março, após o ministro Edson Fachin decidir em outro processo anular as condenações por considerar que processos envolvendo Lula julgados pela 13ª Vara Federal da Curitiba não teriam relação com os desvios da Petrobras.