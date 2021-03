Alguém compraria um carro de Moro ou Deltan, questiona Gilmar 

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal) criticou nesta terça-feira (23) condutas da Operação Lava Jato e questinou se os colegas da Segunda Turma comprariam um carro do ex-juiz Sergio Moro e do procurador Deltan Dallagnol. Ele participa do julgamento do pedido de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alega que Moro agiu de forma parcial para condená-lo em processo sobre o tríplex do Guarujá.

"Algum dos senhores aqui compraria um carro do Moro? Algum dos senhores hoje seria capaz de comprar um carro do Dallagnol? São pessoas de confiança? Alguém o contrataria como advogado nessas circunstâncias, tendo agido dessa forma?", questionou o ministro.