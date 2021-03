'Você não pode falar nada', diz Bolsonaro sobre tratamento fora da bula

O presidente Jair Bolsonaro reclamou da "criminalização" do tratamento off-label durante a pandemia. O termino, em inglês, se refere ao uso de remédios sem comprovação científica ou necessidade de seguir o que consta na da bula para o tratamento de doenças.

"Por que criminalizam o (tratamento) off label? Está criminalizado. Você não pode falar nada", reclamou a apoiadores médicos em frente ao Palácio do Alvorada, em Brasília, nesta terça-feira (23) de manhã.

Desde o início da pandemia, o presidente defende o que ele classifica de tratamento precoce, com uso de medicamentos como cloroquina e ivermectina. Diversos estudos já demonstraram a ineficácia destes fármacos e os efeitos colaterais na administração deles em determinados casos.

Ao responder um apoiador de Niterói, Bolsonaro perguntou se na cidade do Estado do Rio também foi adotado o lockdown. "Mas fecharam para quê?", questionou, citando reportagem sobre os efeitos da pandemia no empobrecimento do Brasil e a dificuldade de pessoas em conseguir o básico para sobreviver.