STF volta a julgar se Moro foi parcial ao condenar Lula na Lava Jato

Ministro Nunes Marques, do STF, devolveu o caso para a Segunda Turma - (Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF)

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), incluiu na pauta da Segunda Turma da corte, hoje (23), o caso de suspeição do ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusa Moro de ter sido parcial na condução dos processos em que foi condenado no âmbito da operação.

O ministro Nunes Marques que havia pedido vista (mais tempo) para analisar o processo, devolveu o caso, que será analisado, portanto, nesta tarde.

O julgamento estava empatado, em 2 votos a 2, quando foi adiado no dia 9 de março.