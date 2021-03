Caixa reforça atendimento digital durante fechamento de agências

Com o aumento das restrições no enfrentamento da pandemia de covid-19 em alguns municípios, a Caixa Econômica Federal reforça os serviços digitais e o autoatendimento. As agências bancárias estão tendo que fechar de acordo com decreto de cada cidade. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, feriados foram antecipados para a partir de sexta-feira (26) até o dia 4 de abril.

Leia também: Feriado antecipado: bancos fecham, mas mantêm o prazo das contas

Sem atendimento presencial, os clientes têm à disposição os canais de autoatendimento, além dos serviços digitais, como internet banking e Caixa Tem, que podem ser acessados pelo celular, internet e em caixas eletrônicos.

Nesses serviços é possível receber, transferir, fazer empréstimos ou pagar contas, já que as datas originais de vencimento dos boletos serão mantidas, como determinação do Banco Central. E os saques em espécie podem ser realizados pelo caixa eletrônico.

O aplicativo Caixa Tem também pode ser atualizado pelo celular de acordo com o calendário seguindo o mês de nascimento dos clientes. Nesta terça-feira (23), é a vez dos nascidos em junho. A atualização segue esta sequência até o dia 31 de março, com os nascidos em dezembro.

Veja o calendário das cidades com agências fechadas:

Batatais (SP)

Dia 22/03

São José do Rio Preto (SP)

De 22 a 31/03

Três Rios (RJ)

De 22 a 29/03

Pontal (SP)

Tempo indeterminado

Sertanópolis (PR)

Dia 22 de março

Montes Claros (MG)

Dia 22 de março

Santos (SP)

De 23/03 a 04/04

Maragogi (AL)

De 22 a 24/03

Campo Grande (MS)

De 22 a 26/03