Enem: Tudo o que precisa saber uma semana antes do resultado

Estudantes podem conferir as notas individuais no dia 29 de março - (Foto: RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/01/2021)

Estudantes que fizeram as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e já concluíram o ensino médio poderão conferir as notas individuais a partir do dia 29 de março na página do participante. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), responsável pela aplicação do exame, não informa o horário que as notas serão divulgadas.

O candidatos que realizaram as provas na categoria "treineiros", que ainda não concluíram o ensino médio, poderão conferir suas notas no dia 29 de maio, também pela internet.

Além da média, os participantes poderão consultar a nota da redação (que varia de zero a mil) e o desempenho em cada área de conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática.

Para saber a média, O estudante poderá calcular sua média do Enem 2020 após a divulgação do resultado da seguinte forma: Nota de Linguagens e Códigos + Nota de Ciências Humanas + Nota de Redação + Nota de Ciências + Nota de Matemática = Nota total ÷ 5 = Média

O Enem é a principal porta de entrada para as universidades brasileiras. As notas do exame são usadas no Sisu ((Sistema de Seleção Unificada). Os estudantes que não zeraram na redação podem se inscrever de 6 a 9 de abril.

A inscrição no Sisu deve ser feita pela internet e o candidato deve escolher até duas opções de curso entre as vagas disponíveis. O sistema é todo informatizado e compara as notas de todos os candidatos. Aqueles que conquistaram as maiores notas são classificados.