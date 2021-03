5 mulheres contam como ganham dinheiro com ovos de Páscoa

Hoje a confeitaria é meu ganha pão. Pra nós confeiteiros, a Páscoa é o nosso Natal, pois trabalhar com chocolate é bem rentável. Tenho uma clientela fiel e esse dinheiro extra do período me ajuda a complementar a renda da casa, pois com essa quarentena trabalhar fora está quase impossível. E na hora da crise são os doces que me salvam.

Francine Franco da Silveira