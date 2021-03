CBV define a tabela da semifinal da Superliga masculina de vôlei

Neste domingo (21), o EMS Taubaté Funvic (SP) venceu o Montes Claros América Vôlei (MG) por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/21), em Montes Claros, no terceiro jogo da série, e garantiu a última vaga nas semifinais da Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2020/2021. O time da cidade de Taubaté será o adversário do Vôlei Renata (SP) em uma das semifinais, que começam no dia 7 de abril, no Centro de Desenvolvimento do Vôlei (CDV), em Saquarema-RJ. Na outra semifinal, o Minas Tênis Clube (MG) encara o Vôlei UM Itapetininga (SP).

A tabela da fase final foi divulgada neste domingo pela CBV. Os times vão jogar uma série melhor de três jogos, com rodada dupla. No dia 7 de abril, às 16h30, entrarão em quadra as equipes de Itapetininga e do Minas, Às 19h, o time de Taubaté irá enfrentar o de Campinas.

O segundo jogo da série será no dia 10 de abril e, em caso de empate, a partida decisiva será realizada no dia 12 do mesmo mês.

Superliga Banco do Brasil masculina de vôlei 2020/2021 - semifinais:

Primeira rodada

7 de abril

Vôlei UM Itapetininga (SP) x Minas Tênis Clube (MG), às 16h30.

EMS Taubaté Funvic (SP) x Vôlei Renata (SP), às 19h.

Segunda rodada

10 de abril

Minas Tênis Clube (MG) x Vôlei UM Itapetininga (SP), às 19h.

Vôlei Renata (SP) x EMS Taubaté Funvic (SP), às 21h30,

Terceira rodada (se necessário)

12 de abril

Vôlei UM Itapetininga (SP) x Minas Tênis Clube (MG), às 19h.

EMS Taubaté Funvic (SP) x Vôlei Renata (SP), às 21h30.