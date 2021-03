Itamaraty busca insumos médicos no exterior para combater a covid

Uma fonte próxima do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, confirmou neste domingo (21) que a pasta iniciou contatos no exterior para a compra de medicamentos e insumos médicos para o tratamento de pacientes internados com covid-19. Esse apoio foi pedido pelo Ministério da Saúde há vários dias e é comum em situações de necessidade. Entre os insumos também está o chamado “kit-intubação”.

A ação é um esforço adicional do Itamaraty junto ao Ministério da Sáude. Por intermédio de suas embaixadas e representações comerciais, é possível acionar de forma mais rápida e eficiente fabricantes dos insumos em diversas partes do mundo.