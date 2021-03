Veteranos inventam trote online para recepcionar os calouros

Em tempos de pandemia, até a tradicional recepção de calouros pelos veteranos e os trotes tiveram de ser adaptados para evitar o contágio de coronavírus. Vale apresentação com vídeo de bateria, drive-thru solidário com máscara, filtro no Instagram para aparecer com o rosto pintado na fotos e aula magna online.

Os estudantes aprovados na USP (Universidade de São Paulo) têm até terça-feira (23) para fazer a matrícula online, nada de trote. Para não deixar os calouros sem festa, o Centro Acadêmico XI de Agosto, da faculdade de Direito do Largo São Francisco, estão organizando uma série de atividades remotas para o mês de abril.

"Estamos pensando em fazer a apresentação de um show com uma das bandas de estudantes da faculdade, mas teremos rodas de conversa em salas virtuais para falar como lidar com as aulas da graduação na pandemia e dar orientações sobre bolsas de permanência", explica Erick Araújo. Os veteranos devem manter as Olimpíadas dos Calouros e a doação de alimentos deve ser doada para a moradia estudantil.

Na Faculdade de Comunicação Cásper Líbero, os veteranos optaram por um bate-papo virtual com os diretores dos cursos com transmissão pelo Youtube. em fevereiro, na primeira semana de aulas. "Os calouros também participaram de um quizz e apresentamos o escadão virtual, com a apresentação de um vídeo, gravado na integração do ano passado, com a bateria da Cásper na escadaria em frente a avenida Paulista", conta Thiago Baba, representante dicente do curso de Jornalismo.

Na falta da festa para pintar o rosto dos recém-chegados, os estudantes criaram um filtro para ser usado sobre as fotos no Instagram. "Assim dá a sensação de que o aluno realmente passou no vestibular."

A Universidade Presbiteriana Mackenzie também recebeu os novos alunos em fevereiro com o drive-thru solidário. Uma maneira segura de permitir que os calouros conhecerem a universidade, os professores e colegas de curso, respeitando as medidas de segurança e de distanciamento social.

Os pais e novos universitários passavam em frente aos campi de carro, deixavam a sua doação de alimentos, roupas ou produtos de higiene pessoal, recebiam kits de boas-vindas e eram recebidos pelos veteranos.