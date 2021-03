Tiro Esportivo: Felipe Wu se classifica para a Olimpíada de Tóquio

O medalhista olímpico, Felipe Wu, ficou em quarto lugar na competição de pistola de ar de 10 metros na Copa do Mundo da Federação Internacional de Esportes de Tiro (ISSF, sigla em inglês), realizada em Nova Déli, na Índia. Com o resultado, o atirador se classificou para a Olimpíada de Tóquio.

O brasileiro alcançou 200 pontos nas finais deste sábado (20). O iraniano Javad Foroughi ficou com a medalha de ouro da Copa do Mundo, com 243.6 pontos.

Felipe Wu conquistou a medalha de prata na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, na competição de pistola de ar de 10 metros.