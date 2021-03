Bruna Takahashi e Vitor Ishiy sobem 32 posições no ranking mundial

A dupla formada por Bruna Takahashi e Vitor Ishiy apareceu, na atualização mais recente do ranking mundial de duplas mistas de tênis de mesa, na 32ª posição. Na semana passada, os brasileiros fizeram uma boa campanha no WTT Star Contender, em Doha, no Catar. Eliminaram os egípcios Dina Meshref e Omar Assar, conquistando a vaga na chave principal, e, nas oitavas de final, bateram os húngaros Szandra Pergel e Adam Szudi, 15ª dupla do mundo. Caíram apenas para os eslovacos Barbora Balazova e Lubomir Pistej, número 6 do mundo, por 3 sets a 1. "Eles foram crescendo durante a competição, alcançaram as quartas de final e mostraram que têm potencial para evoluírem e jogarem em alto nível”, explicou o técnico Francisco Arado, o Paco, à assessoria da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). Na semana anterior, antes do torneio no Catar, a dupla era a 64ª do mundo.

Continuar subindo de patamar é um objetivo, ainda mais nesse momento. Entre os dias 13 a 17 abril, em Rosário, na Argentina, Bruna e Vitor, que já têm um longo histórico de conquistas, representarão o país no Pré-Olímpico de duplas mistas. “Sim, eles já jogaram no passado e conseguiram bons resultados, foram campeões dos Jogos Sul-Americanos, em 2018. Foi bem positivo encarar duplas de alto nível no Catar e conseguir competir com condições de vencer. Eles ainda têm muito para evoluir, mas acho que essa dupla tem potencial para isso. Sabemos que o Pré-Olímpico será bem difícil. Só há uma vaga e vários adversários fortes. Nossa expectativa é a de conseguir propor, passo a passo, nosso melhor nível, sem pensar demais no resultado final", finalizou o técnico.

Em 2019, no Peru, o Brasil venceu o Pré-Olímpico das Américas por Equipes nos dois naipes. Essas conquistas, além de garantirem os dois times nos Jogos de Tóquio, colocaram a seleção brasileira com mais duas vagas de cada naipe no torneio individual.