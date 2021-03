"É frustrante começar a faculdade com aulas online", diz estudante

Estudante de escola pública, formado em eletrotécnica pelo Instituto Federal, Guilherme Pereira do Nascimento Melo, 19 anos, passou no curso de História da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo). Após duas semanas de aulas, vieram as aulas online e um grande sentimento de "frustração".

"Eu estava muito animado para conhecer as pessoas da minha área, que é humanas, sou muito sociável e aquele era um ambiente novo, completamente diferente do ensino médio", conta. A empolgação durou pouco. "Nem tivemos a festa de recepção, não deu tempo, logo a universidade suspendeu as aulas presenciais, ficamos um período sem saber o que iria acontecer e depois começaram as aulas online."

O imapcto emocional foi grande. "Quando vi que não voltaríamos no segundo semestre, eu desanimei até porque é muito frio ter contato com os colegas só pelo whatsapp".

Marina e Júlia nunca tiveram aula na faculdade - (Foto: Arquivo Pessoal)

Marina Lopes Fiel Fornazieri, 17 anos, concluiu o ensino médio em dezembro de 2020 e já ingressou no curso de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero. Não teve festa de formatura. "A colação de grau foi restrita aos alunos e nem os meus pais puderam comparecer", conta.

A jovem caloura contou com a recepção online. "Tivemos uma recepção muito bacana por parte dos veteranos, eles nos acolheram, mas com certeza não é a mesma coisa que estar ali, no prédio, me sinto como se estivesse em 2020."

Sensação semelhante é compartilhada por Júlia Pinheiro dos Santos Barbosa, 17 anos, também caloura do curso de Jornalismo na Cásper Líbero. "Está sendo maravilhoso dentro do possível, a gente gostaria de ter participado do trote, da recepção, de conhecer as pessoas, nossas experiências foram reduzidas."