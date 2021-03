UTIs cheias, troca de ministro e auxílio marcam a semana

Dezenove capitais registraram taxa de ocupação em UTI superior a 90% com a escalada de casos de covid-19. Em meio a pior fase da crise sanitária, o cardiologista Marcelo Queiroga foi anunciado como novo ministro da Saúde, no lugar do general Eduardo Pazuello. A morte do senador Major Olímpio por complicações da covid na quinta-feira (18) também marcou a semana. Outro destaque foi a MP do auxílio emergencial que será pago durante quatro meses para a população de baixa renda. Veja essas e outras notícias nas fotos a seguir

Em seu Boletim Extraordinário do Observatório Covid-19, divulgado nesta terça-feira (16), a Fundação Oswaldo Cruz afirmou que o Brasil atravessa "o maior colapso sanitário e hospitalar de sua história". Das 27 unidades federativas, 24 estados e o Distrito Federal estão com taxas de ocupação de leitos de UTI covid-19 para adultos no Sistema Único de Saúde iguais ou superiores a 80%, sendo 15 com taxas iguais ou superiores a 90%. Em relação às capitais, 25 das 27 estão com taxas iguais ou superiores a 80%, sendo 19 delas superiores a 90%

A vacinação de idosos de 72, 73 e 74 anos começou nesta sexta-feira (19) no estado de São Paulo. A primeira etapa da imunização deste grupo estava prevista para segunda-feira (22), mas foi antecipada. A expectativa do governo é que seja aplicada a primeira dose contra covid-19 em 730 mil pessoas desta faixa etária. Segundo o governo, a antecipação aconteceu depois que o Instituto Butantan entregou 3,3 milhões de doses da CoronaVac na segunda-feira (15) ao PNI (Plano Nacional de Imunização). Com as vacinas que ficaram no estado, foi possível refazer a logística e adiantar a data inicial

O primeiro paciente com covid-19 que morreu, na cidade de São Paulo, por causa da falta de um leito de UTI tinha 22 anos de idade, era obeso e sucumbiu à doença 19 minutos antes de surgir uma vaga de cuidados intensivos em um hospital da zona sul. É o que mostra o relatório médico, obtido pelo R7 e que detalha o esforço das equipes de saúde do município para manter o rapaz vivo. A prefeitura reforçou que os profissionais de saúde cumpriram todos os protocolos médicos possíveis para salvar o paciente

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alertou nesta sexta-feira sobre a falta de "kit de intubação" em hospitais, no estoque do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde. Os kits são formados por conjunto de anestésicos, sedativos e relaxantes musculares, medicamentos essenciais para tratar casos graves da covid-19

Média móvel de mortes por covid-19 dobra em um mês, de acordo com cálculos da Fiocruz. O Brasil registrou a média de 2.087 mortes diárias, na quinta-feira (18), 54% superior aos óbitos de duas semanas anteriores

Jovens brasileiros são cada vez mais infectados pela covid-19. As mortes de pessoas entre 30 e 59 anos chegou a 27% das vítimas no Brasil. Essa parece ser a principal diferença da segunda onda da pandemia

A EMA (Agência Europeia de Medicamentos) reforçou a segurança e a eficácia da vacina contra covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. O comunicado tranquilizou governantes e a população do bloco após a suspensão do uso do imunizante em alguns países pela suspeita de causar trombose

São Paulo entrou nesta segunda-feira (15) na fase de emergência – mais restritiva – de combate ao avanço da covid-19. Mesmo com o escalonamento de horários das empresas para diluir a movimentação nos trens, metrôs e ônibus paulistas, medida recomendada pelo governo estadual, o transporte público registrou lotação nesta manhã

O senador Major Olímpio (PSL-SP) teve morte cerebral após complicações da covid-19. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde o dia 5 de março e havia sido intubado pela segunda vez no dia 11 de março



O Brasil abriu 260.353 postos de trabalho com carteira assinada em janeiro, segundo dados divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia. Trata-se do melhor resultado para o mês da série história do indicador, iniciada em 2020

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), abriu 2021 com um avanço de 1,04% em janeiro, de acordo com dados divulgados pelo BC (Banco Central). Com a alta, o indicador conhecido por sinalizar uma prévia mensal do PIB (Produto Interno Bruto) retomou o patamar de fevereiro do ano passado

O BC (Banco Central) decidiu elevar a taxa básica de juros da economia brasileira em 0,75 ponto percentual, de 2% para 2,75% ao ano. Trata-se da primeira queda da Selic desde julho de 2015. Para o próximo encontro, marcado para acontecer no começo de maio, o BC já sinalizou para um novo avanço de igual magnitude





Presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o texto aprovado pelo Senado que garantiria internet grátis para estudantes e professores da rede pública. De acordo com o texto publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira (19), o governo federal justificou que a medida "dificulta o cumprimento da meta fiscal e da Regra de Ouro"

A Fuvest antecipou a divulgação da lista de aprovados no vestibular 2021. Os novos estudantes da USP (Universidade de São Paulo) devem realizar a matrícula até às 16 horas da próxima terça-feira (23)

Foi divulgada a lista dos indicados à 93ª edição do Oscar, o prêmio mais importante do mundo do cinema. O filme Mank lidera as indicações, concorrendo em 10 categorias. Na sequência, todos com 6 indicações, estão Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Nomadland, O Som do Silêncio e Os 7 de Chicago

O desembargador do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) Antonio Carlos Malheiros morreu na madrugada desta quarta-feira (17). O presidente do Tribunal, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, decretou luto oficial por três dias no Judiciário do Estado de São Paulo. "Um dia muito triste para todos que demanda orações, quaisquer que sejam as crenças. Os integrantes do Órgão Especial, na sessão a ser realizada hoje, prestarão homenagens ao desembargador Antonio Carlos Malheiros que, até poucos dias, mesmo adoentado, participou dos julgamentos do colegiado. Vão se as boas ações por ele realizadas e fica o exemplo a ser seguido e imitado", informou o órgão em nota

Um homem com supostos artefatos explosivos presos ao corpo ameaçou explodir uma agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), em São Caetano do Sul, região do ABC paulista, na manhã desta terça-feira (16). Após negociações com policiais, ele se rendeu. Uma avaliação posterior identificou que o material se tratava de uma réplica

Um grupo de 100 estudantes brasileiros ingressantes ou já cursando Ensino Superior na Argentina enviou uma carta a autoridades do país pedindo que seja analisada a possibilidade deles retornarem ao país e continuar os estudos

O presidente Joe Biden enviou uma carta ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em que garantiu a possibilidade de ajudar o governo brasileiro no combate à covid e questões ambientais