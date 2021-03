Única cosmonauta russa em atividade é inspiração para boneca

Uma nova edição da boneca mais famosa do mundo foi lançada com as feições e estilo de Anna Kikina, a única cosmonauta mulher da Rússia na ativa. Em 2022 Anna Kikina irá para a Estação Espacial Internacional em sua primeira missão espacial. "Se vocês realmente querem voar em espaçonaves, devem ter isto como meta e correr atrás, mesmo quando for muito difícil", diz a cosmonauta. "O principal a se fazer enquanto correm atrás deste objetivo é realmente sonhar com o espaço. E suas Barbies vão as inspirar. Meninas, sonhem grande!"