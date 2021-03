Os aplicativos WhatsApp e Instagram, ambos pertencentes ao Facebook, apresentaram instabilidade na tarde desta sexta-feira (19). Usuários relataram que não estavam conseguindo enviar mensagens e nem visualizar as postagens do feed do app de fotos.

Os dois serviços já foram reestabelecidos, mas o caos gerado pelo tempo que ficaram fora do ar foi o suficiente para que os brasileiros fossem ao Twitter para reclamar e gerar uma série de memes sobre o assunto. Veja alguns deles.

WhatsApp Instagram e Facebook, Telegram tudo caindo e o Twitter como sempre sendo superior a todos



Tá feliz Mark Zuckerberg? pic.twitter.com/3JGA8XFQ2x — Raquel Leticia (@leledragons) March 19, 2021

eu tentando me comunicar com os meus amigos agr que o whatsapp e instagram cairam pic.twitter.com/bUYk3j7NJz — Dash (@manoiiese) March 19, 2021

eu igual um idiota reiniciando o wi-fi pq o whatsapp parou e eu pensei que fosse problema na internet pic.twitter.com/3iDfFL6rDf — LaUun (@krindigo) March 19, 2021

Mark Zuckerberg tropeçou nos fio por isso o wpp,Instagram e Facebook cairam



O zap,WhatsApp,caiu,parou pic.twitter.com/tqsugwy7XU — risos certos (@risoscertos) March 19, 2021

Whatsapp e o Instagram voltaram porém nem notei, ninguém me mandou msgs KKKKKKKKKKKKKK

(Cada K é uma lágrima) pic.twitter.com/hHrDrfrE1p — nome (@luamudx) March 19, 2021

O Telegram vendo todo mundo desinstalado ele na hora que o Whatsapp Voltou pic.twitter.com/8KqPUEkn08 — Jonathan Willian (@Jonathanwsg) March 19, 2021