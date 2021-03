O Whatsapp e o Instagram apresentaram instabilidade ficaram fora do ar no início da tarde desta sexta-feira (19). Às 14h17, quase 7 mil usuários já tinham notificado a queda do aplicativo de mensagens no site downdetector. Outros 7 mil relataram falha no Instagram. Não era possível enviar nem receber mensagens, nem acessar a timeline.