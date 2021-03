Duplas de Soares e Demoliner se despedem de Acapulco nas quartas

Os brasileiros Bruno Soares e Marcelo Demoliner deram adeus ao ATP 500 de Acapulco (México) após disputa acirrada na fase de quartas de final de duplas, na noite de ontem (18). Soares e o britânico Jamie Murray foram superados pelos irmãos Ken e Neal Skupski por 2 sets a 1, mesmo placar da derrota da parceria do gaúcho Demoliner com o mexicano Santago Gonzalez para os finalistas do Aberto da Austrália, o norte americano Rajeev Ram e Joe Salisbury, do Reino Unido.

Primeiros a entrar em quadra, Soares e Murray tiveram dificuldades diante da dupla britânica, e acabaram perdendo a parcial por 6/3. Passado o susto inicial, a dupla do brasileiro se recuperou e devolveu o 6/3 no segundo set. Na terceira e última parcial, Soares e Murray oscilaram. A reação veio quando eles perdiam por 6-9: conseguiram salvou três mach-points, mas na sequência desperdiçaram a chance de fechar logo o jogo. Os britânicos não perdoaram, e levaram o set por 12/10.

A outra partida, já na madrugada desta sexta (19), também foi difícil para Demoliner e Gonzalez. A dupla do gaúcho começou bem, dominando a quadra no primeiro set,, com vitória de 6/4. Mas na parcial seguinte, Rajeev e Salisbury retomaram o controle, ganhando por 3/6. Na definição no match-tiebreak, a dupla adversária se manteve na frente, derrotando a parceira Brasil-México por 10-7.