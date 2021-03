‘Meu compromisso não é com reeleição’, afirma Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (19), ao comentar as medidas de isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus, que não age pensando nas Eleições de 2022, quando poderá disputar a permanência no Planalto. “Eu nunca admito lockdown. Meu compromisso não é com reeleição, é com o povo brasileiro”, garantiu.

O presidente disse que conversou com moradores do Distrito Federal que relataram o drama dos vizinhos desde que o governador Ibaneis Rocha optou pela restrição total, com o funcionamento apenas de serviços essenciais.

Leia mais: Bolsonaro vai ao Supremo contra medidas de restrição no DF, BA e RS

“Não tem o que comer, não tem emprego e existe uma pressão enorme por parte do governador, esses caras que nunca passaram necessidade na vida e só sentem o cheiro do povo e agora ficam regras do ‘fique em casa’”, disse o presidente.

Bolsonaro recordou ainda que no início do isolamento Rocha postou uma foto realizando um churrasco para defender o isolamento. “O povo não tem nem pé de galinha para comer mais. O caos vem aí. A fome vai tirar o pessoal de casa e vamos ter problemas que nunca imaginamos”, apontou.Para o presidente, as medidas instauradas por decreto são inconstitucionais, porque retiram o direito de ir e vir das pessoas".

"Vamos ter que reagir. [...] Morre gente em todos os países do mundo. Eu falo desde o começo que lamento as mortes, mas temos que enfrentar esse problema. Lá atrás o objetivo do lockdown não era achatar a curva? Estamos há um ano achatando a curva. E pra quê? Para dar tempo para os hospitais se prepararem com hospitais e leitos de UTI. Eu dei dezenas de bilhões de reais. Aonde é que está esse dinheiro”, questionou.